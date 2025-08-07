「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男女シングルスの１回戦が行われた。世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）は、３−０のストレート勝ちで同４４位のフィン・ルー（オ−ストラリア）を下し、２回戦進出を決めた。「ここ横浜、日本でプレーできてすごくうれしい。そして、まず１勝をお届けすることができてすごくうれしい」と喜んだ。第１ゲームから本領を発揮。１１−５、１１−４と圧倒して連