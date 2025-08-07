気象庁は、宮崎県と奄美を除く鹿児島県で、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫など厳重な警戒が必要です。