【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】「俺たちの吉井」が倒れながらミラクル3P成功“気持ち”で決めきったスーパーシュートだった。ビハインドでスタートした第3クォーターで一気にギアを上げたバスケットボール日本代表の吉井裕鷹が、倒れ込みながらという難しい体勢からスリーポイントシュート沈め、SNS上では大きな話題となった。アカツキ