激戦の合間に垣間見せた、優しい笑顔。最強ポーカー女王のギャップある眼差しに、視聴者の視線も釘付けだ。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。京大卒のイケメンポーカープロ・中西翔太に対して岡本詩菜が向けた眼差しに、視聴者から反響が集まった。【映像】美人ポーカープロ、ギャップ全開“微笑みの眼差し”実力者が次々に脱落していく