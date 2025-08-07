俳優の古田新太さん（59）が6日、バカリズムさん脚本の映画『ベートーヴェン捏造』の製作報告会見に登場。天才音楽家・ベートーヴェンを演じた古田さんが役作りについて振り返りました。天才音楽家・ベートーヴェンと彼の忠実な秘書・シンドラーを描いた本作。実は“下品で小汚いおじさん”だったというベートーヴェンを、世の中に伝わる崇高なイメージへと“捏造”するためシンドラーが奮闘する姿を描いた物語です。この日の会見