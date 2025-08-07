¢£Ì¼Ìò¡¦°¦¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£±ÆÎ¢ÏÃ¤È¤È¤â¤Ë¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶Ê¸ºÈ¡õ¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬Ì¼¤òÊú¤­ËÌÂ¼¾¢³¤¡õº£ÅÄÈþºù¤È½¸¹ç¡ª¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～② NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤­¤ç¤¦¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö¥á¥¤¥³¤È·òÂÀÏº¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢°¦¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤½¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¥á¥¤¥³¡× ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÉÅç·òÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¹â