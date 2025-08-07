7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比260円高の4万1260円と急伸。日経平均株価の現物終値4万1059.15円に対しては200.85円高。出来高は4383枚となっている。 TOPIX先物期近は3004.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.58ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 412