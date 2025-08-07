V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は7日、2025-26シーズンの新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 昨年に引き続きキャプテンを務めるのはアウトサイドヒッターの鳴海宏太（25）。一方、副キャプテンは昨シーズンから一変、オポジットの森垣陸（23）とセッターの中村有晴（23）が務めることとなった。 また、スタッフ陣も井口拓也テクニカルコー