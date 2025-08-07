熱湯を注いで待つだけでホカホカ丼を作れる日清のカップメシシリーズに、「ガーリックスタミナ豚丼」が2025年8月4日(月)に加わりました。ガーリックをきかせた炭火焼き風味の「やみつき醤油だれ」が付属し、パンチのある濃厚な味わいを楽しめるとのこと。どんな味か気になったので、実際に買ってきて食べてみました。「ガーリックスタミナ豚丼」(8月4日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/comp