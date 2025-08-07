ヤクルト３―２巨人（セ・リーグ＝７日）――ヤクルトが逆転勝ち。四回にオスナ、六回は中村悠の適時打で２度追いつき、八回にオスナが決勝ソロを放った。巨人は田中将の粘投実らず、３連勝でストップ。◇ＤｅＮＡ９―５広島（セ・リーグ＝７日）――ＤｅＮＡが１３安打９得点で打ち勝った。一回、佐野の適時打などで３点を先行し、二回に佐野の３ランでリードを広げた。広島は先発の森が振るわなかった。◇中日８―３阪神（