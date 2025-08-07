テレビ朝日系新番組「仮面ライダーゼッツ」（９月７日スタート）の製作発表会見が７日、都内で行われ、ヒロイン役としてモデルで俳優・堀口真帆（１６）が出演することが発表された。堀口が演じるのは、一目見ると必ず夢に出てきてしまう、タレント好感度ナンバーワンのＣＭ女王・ねむという役柄。「おやすみございます！」というのがキャッチフレーズで、ステージに登場した堀口も「皆さまはじめまして、おやすみございます！