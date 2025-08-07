ウェスティンホテル横浜は、お盆限定ビュッフェ、特別カクテル、スパメニューなどの夏限定プランを7月11日から9月30日まで提供する。レストラン「PACIFIC TABLE」では、お盆限定スペシャルビュッフェを8月9日から16日まで開催する。通常のメニューに加えて、ロコモコやオムライス、DIYキッズカップケーキステーションなど子ども向けメニューを含む約45種類を提供するほか、ディナータイムも特別に営業する。ロビーラウンジでは、「