◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦広陵３―１旭川志峯（７日・甲子園）大会本部は７日、１月に部員間による暴力事案があり、日本高野連から厳重注意処分を受けていた広陵（広島）に関するＳＮＳでの情報について、見解を発表した。「ＳＮＳ上で流れている新たな情報については、日本高等学校野球連盟にも被害を訴えている元部員から情報提供があり、広島県高等学校野球連盟を通じて、学校に確認したところ