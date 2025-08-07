◇セ・リーグヤクルト3ー2巨人（2025年8月7日東京D）ヤクルトの主砲・村上の打球が東京ドームの天井を直撃。スタンドが大きくどよめくシーンがあった。2―2の7回2死二塁で、村上が巨人・石川の144キロの直球を強振。高々と上がった打球は、右翼上空の天井にぶち当たった。これで打球の方向が代わり、右翼手の丸は大慌てで前進。滑り込みながら好捕した。試合後、天井直撃の大飛球について聞かれた村上は「（当たった