◇第107回全国高校野球選手権第3日1回戦広陵３―１旭川志峯（2025年8月7日甲子園）広陵（広島）のエース・堀田昂佑投手（3年）は9回3安打1失点と好投。試合後は「初戦勝ってホッとした」と表情を緩めた。「調子はよくなかった」という立ち上がりのマウンド。4回は味方守備の乱れが続いて1点を先制された。だが、夏27回目出場の名門。すぐに同点とすると「5回のインターバルの後は流れが変わりやすいのでギアを上げた