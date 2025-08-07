【MLB】ドジャース3−5カージナルス（8月6日・日本時間8月7日）【映像】大谷、逆方向特大弾→野手陣が動けなくなる8月6日（日本時間8月7日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対セントルイス・カージナルスの一戦で、ドジャース・大谷翔平の豪快弾と、相手野手陣のリアクションが話題となっている。3回裏・ドジャースの攻撃、1死二塁の場面で打席に立った1番・大谷は、初球、高めのボール球、134km/hのスライダ