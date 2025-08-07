東京地方では８日昼前から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、局地的な激しい雨に注意してください。 ［気象概況］東京地方では、上空の寒気や日中の気温上昇の影響で、８日昼前から夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。［防災事項］東京地方では８日昼前から夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。