全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たにアーチェリーが始まり、計６競技が４県で行われた。宮城県勢はバドミントン男子ダブルスで、聖ウルスラ英智の石原慶悟・内村「栞大朗選手組が準々決勝で敗退した。スピード生かし第１ゲーム先取バドミントン男子複・聖ウルスラ英智の石原慶悟選手（３年）、内村栞大朗選手（３年）ペアは、団体で優勝した埼玉栄のペアと準々決勝で対戦。一歩も譲らぬ熱戦を繰り広