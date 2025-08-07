広島テレビと長崎国際テレビの同時放送で、ジャーナリストの池上彰さんをまじえてお送りします。 きょうお伝えするのは、2つの被爆地で町の復興を支えた鉄路の話です。 ※くわしくは動画をご覧ください 長崎からは原爆投下直後に出発した「救援列車」についてです。 この列車に乗り、長崎市内から多くの負傷者が、郊外へと運ばれました。 諫早市の氏原 和雄さん 94歳は、動員学徒として長崎市の隣