ロッテ戦に先発したソフトバンク・松本晴＝ZOZOマリンソフトバンクが逆転勝ちで貯金を今季最多の24とした。0―1の六回2死二塁から井上、佐藤直の2者連続適時打で2―1とひっくり返した。5回1失点の松本晴が5勝目。杉山は15セーブ目。ロッテは先制しながら後が続かなかった。