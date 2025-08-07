旭川志峯―広陵4回裏広陵2死、高橋が右中間に三塁打を放つ。失策が絡み同点の生還を果たす。捕手松本＝甲子園広陵は0―1の四回、高橋の三塁打に失策が絡んで追い付き、六回に草島の犠飛で勝ち越した。七回も犠飛で加点。堀田は連打を許さず、3安打1失点（自責点0）で完投。ストライク先行でテンポ良く投げ、10三振を奪った。旭川志峯は四回、1点を先制した後の1死一、二塁を生かせなかった。六回以降は無安打に終わった。