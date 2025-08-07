「巨人２−３ヤクルト」（７日、東京ドーム）巨人は連勝が３で止まり再び借金１となった。先発・田中将は５月１日・広島戦（東京ド）以来、約３カ月ぶりの１軍登板。立ち上がりから安定した投球を見せると中盤の危機も粘りを見せ、移籍後自己最長となる５回２／３を投げて３安打２失点で降板した。阿部監督は「結果的には良かったけど。ちょっと重くなっちゃったね。フォアボールも多かったし、慎重に投げてんのは分かった