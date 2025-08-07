「全国高校野球選手権・１回戦、広陵３−１旭川志峯」（７日、甲子園球場）３２年ぶりの夏１勝を目指した旭川志峯は逆転で広陵に敗れた。四回に敵失から１死三塁の好機を作り、石田健心内野手の中前適時打で１点を先制した。だがナイターの影響からか飛球を巡ってのミスが目立ち、直後には三塁打と失策で試合を振り出しに戻された。中盤まで粘ったが六回に犠飛で勝ち越しを許すと、七回も犠飛で痛い追加点を奪われた。それ