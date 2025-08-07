◆ロッテ1―2ソフトバンク（7日、ZOZOマリン）ソフトバンクが逆転勝ちで連勝を飾った。先発の松本晴は3回、2死一塁で寺地隆成の投前へのゴロをファンブル。さらに一塁手の山川穂高へのバックハンドでのグラブトスも大きく上へそれ、出塁を許した。記録は松本晴の失策となり、さらに一塁走者の藤原恭大が三塁へ進塁したことでダブルエラーを記録。直後の池田来翔に左翼線へ適時打を浴び先制点を許した。1点を追う打線は5回