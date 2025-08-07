福岡県警城南署は7日、福岡市城南区に住む住民の携帯に同日午前10時55分ごろ、警察署捜査二課の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「マネーロンダリングの犯人を捕まえた」「その犯人があなた名義のキャッシュカードを持っていた」「話を聞きたいので、京都の伏見区まで出頭してほしい」などと言われる内容だった。