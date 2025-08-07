◇第107回全国高校野球選手権第3日1回戦広陵３―１旭川志峯（2025年8月7日甲子園）広陵が逆転で旭川志峯を下し、3年連続で夏の甲子園初戦を突破。中井哲之監督（63）は「本当に選手がよく頑張ってくれて、監督は何もしていないような試合」とナインを称えた。史上最も遅い午後7時29分開始のナイトゲーム。序盤は守備のミスが目立った。4回には失策から先制を許したが「県大会から粘り強く、よく守ってくれて。積極的