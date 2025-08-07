新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」７日後楽園大会のＡブロック公式戦で、棚橋弘至（４８）がＳＡＮＡＤＡ（３７）から４勝目を挙げた。来年１月４日東京ドーム大会での引退を控える棚橋にとって最後のＧ１。ともに４敗同士で、負ければ優勝決定トーナメント進出の可能性が消滅する一戦だ。棚橋はファンの大声援を受けて登場。試合開始となりヘッドロックを仕掛けるも、ＳＡＮＡＤＡのヘッドシザースで切り替え