吉村洋文大阪府知事が７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。日本維新の会は特別党員による電子投票で、党代表選を行わないことが決まり、自身の代表続投を報告した。党規約によると国政選挙や統一地方選などの大型選挙から４５日以内に臨時党大会を開き、代表選挙を実施するかどうか議決すると定められている。しかし、今回は政治空白を作るべきではないなどの理由から党大会に代わり、党所属の国会議員や首長、特別党員に