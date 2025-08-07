元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女・希空（のあ）さんが７日までに自身のＳＮＳを更新。リゾート感満載のショットを披露した。インスタグラムに「一目惚れして買った水着」とつづり、黒を基調とし、胸元に白いフリルが付いたワンピースタイプの水着を披露。髪にピンクの花を飾り、リゾート感を演出している。この投稿には父の杉浦らから「いいね！」が寄せられている。希空さんは、今年１月か