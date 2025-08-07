8回楽天1死一、二塁、小郷が左越えに勝ち越しの二塁打を放つ＝楽天モバイルパーク楽天が逆転勝ちで同一カード3連戦3連勝。3―3の八回に小郷の二塁打で勝ち越し、さらに中島、鈴木大の適時打で突き放した。3番手の藤平が2年ぶりの勝利。オリックスは一回の3点以降は無得点に終わり、5連敗を喫した。