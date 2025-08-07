8月7日の県内も気温がぐんぐん上昇し、静岡市駿河区では、全国で最も高い36.7℃を観測しました。そんな中、暑さ対策に欠かせない冷感グッズには、品切れになるほどの商品もあるということです。 【写真を見る】東急ハンズで販売される冷感グッズ ＜社会部 荻野旦記者＞ 「午後2時半前の静岡市役所前です。こちらの気温計は34℃を示しています。昨日よりは暑くはないものの、立っているだけで汗がにじみ出るような暑さです」