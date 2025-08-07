連日猛暑が続いていますが、みなさん、「常温保存」がすすめられている食品や調味料、どうされていますか？どうやって保存したらよいのか。プロに聞いてみました。【画像を見る】野菜、バナナ、調味料、目薬…常温保存して大丈夫？夏の暑さ…野菜やバナナは常温保存して大丈夫？山形純菜キャスター:“常温”は何℃なのか。厚生労働省によりますと「外気温を超えない温度」とされているそうです。では、メーカーの常温はあるのか。