◆パ・リーグ楽天７―３オリックス（６日・楽天モバイル）楽天が順位が１つ上の３位オリックスに７―３で逆転勝ち。同一カード３連戦３連勝を決めるとともにゲーム差を２・５まで縮めた。８回１死一、二塁から途中出場でＤＨに入った小郷裕哉外野手の左越え適時二塁打で逆転。この回一挙４点を奪うと、９回は今季初の３連投となった則本昂大投手が抑えた。先発の荘司康誠投手が初回に制球を乱し、２つの押し出し四球などでい