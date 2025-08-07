◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（７日・東京ドーム）巨人がシーソーゲームでヤクルトに敗れ、４連勝ならず、再び「借金１」となった。日米通算１９９勝目を目指して約３か月ぶりに１軍で先発した田中将大投手は、勝ち投手の権利を得たが６回途中で降板し、救援の船迫大雅投手が適時打を許して同点とされ、３安打２失点（自責１）で勝ち星はならなかった。同点で迎えた８回、ヤクルトに勝ち越され敗れた。【巨人・阿