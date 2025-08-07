「かつや」国内店舗にて、「夏の感謝祭」を2025年8月8日(金)〜8月15日(金)の8日間限定で開催。【写真】今だけ格安！「かつや割引実施メニュー」期間中、人気の4品がお得に楽しめます！対象メニューは、「カツ丼(竹)」、「ロースカツ定食」、「おろしカツ定食」、「カツカレー(竹)」の4品。このラインナップが、全品150円引きで食べられちゃいます！店内での飲食だけでなく、テイクアウトも対象。この機会にぜひ利用してみては？●