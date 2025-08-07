Hey! Say! JUMPが行った東京ドーム公演の映像作品が、5作連続・通算5作目の映像3部門で同時1位を獲得しました。7日に発表された『オリコン週間映像ランキング』で、Hey! Say! JUMPの最新音楽映像作品『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺』が、DVDの初週売り上げ4.3万枚、Blu-ray Disc8.8万枚で、『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』で初登場1位を獲得しました。また、DVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD