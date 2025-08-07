気象台は、午後9時35分に、洪水警報を串間市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を串間市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・串間市に発表 7日21:35時点南部平野部では、8日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日南市□大雨警報・土砂災害・浸水8日明け方にかけて警戒1時間最大雨量40mmピーク時間8日明け方□洪水警報8日明け方にかけ