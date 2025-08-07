長崎市は７日、長崎原爆の日（９日）の平和祈念式典に、中国が欠席すると発表した。中国は例年、式典に出席していた。市は「個別の理由は聞いていない」としている。市は今年、日本に大使館などを置く１５７の国・地域すべてに式典の招待状を送付した。７月２８日時点で１０１の国・地域が参加するとしていたが、６日時点で９５の国・地域に減少したという。招待状を送っていない台湾が参加の意向を示しており、市は受け入れ