日本時間２１時３０分に米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第2四半期）21:30 予想2.5%前回-1.5%（非農業部門労働生産性・前期比) 予想1.3%前回6.6%（単位労働費用・前期比) 新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02）21:30 予想22.0万件前回2