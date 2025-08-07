ベルギーメディア『HLN』は7日、スタッド・ランスのFW伊東純也がゲンクに移籍することで合意したことを報じた。8日にメディカルチェックを予定しているという。伊東は2018-19シーズンから22-23シーズンの初めまでゲンクでプレーし、22年7月にスタッド・ランスへ完全移籍した。スタッド・ランスでは中心選手としてチームを牽引するも、昨季はまさかの2部降格が決定。伊東は7月下旬から今月上旬までの日本ツアーに帯同していたが