広陵３―１旭川志峯（１回戦＝７日）広陵が逆転勝ち。先制された直後の四回、高橋の三塁打に相手失策も絡んで追いつくと、六回に草島の犠飛で勝ち越し。七回にも加点した。旭川志峯は１点先行したが、六回以降は無安打に終わった。