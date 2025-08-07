新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02）21:30 結果22.6万件 予想22.0万件前回21.9万件（21.8万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（07/20 - 07/26） 結果197.4万件 予想194.7万件前回193.6万件（194.6万件から修正）（継続受給者数)