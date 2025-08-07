「ＤｅＮＡ９−５広島」（７日、横浜スタジアム）広島が乱打戦で競り負け、カード負け越しとなった。先発・森翔平が誤算だった。初回に３失点すると、二回にも３失点。今季自己ワーストの３回６失点で降板し、４敗目を喫した。打線は０−６の三回にファビアンの１２号２ラン、末包の２戦連発となる１０号２ランで４点を返した。さらに四回には７月末に支配下昇格したばかりの前川が代打として登場し、右越えの適時二塁打。