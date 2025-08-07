「ＤｅＮＡ９−５広島」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは乱打戦を制し、２カード連続で勝ち越し。一回に佐野の先制打などで３点を奪い、二回には佐野の３ランでリードを広げた。広島の反撃に遭い四回に１点差まで迫られたが、その裏、宮崎の併殺打の間に１点を加えた。先発の吉野は三回に２本塁打を浴び、３回４失点で降板。ブルペン陣が奮闘し、四回から２番手で登板した坂本が３回１失点とイニングまたぎで好救援した