ベルギーメディア『HLN』は7日、FC東京DF木村誠二が同日にベルギーに到着し、今週後半にもウェステルローへの加入に向けてメディカルチェックを行うと報じた。木村はパリオリンピックの日本代表メンバーで、今月5日に海外移籍のためにFC東京を離脱することが発表されていた。今季公式戦はJ1リーグ戦9試合、ルヴァンカップ3試合、天皇杯1試合の出場だった。そうした中でベルギーメディアによると、木村の新天地はウェステルロ