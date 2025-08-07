8月22日より全国公開される映画『バレリーナ：The World of John Wick』にあわせ、主演のアナ・デ・アルマスとレン・ワイズマン監督が来日。7日、都内にてジャパンプレミアが実施され、レッドカーペットでファンと交流したほか、舞台挨拶ではパリ五輪で金メダルを獲得した柔道家・角田夏実とともに鏡開きを行った。【写真】美しすぎるアナ・デ・アルマス、日本降臨！レアな柔道着ショットも!!キアヌ・リーヴス主演『ジョン・