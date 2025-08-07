俳優の鈴木福が主演する内藤瑛亮監督最新作『ヒグマ!!』が、11月21日より公開される。ポスタービジュアルととも情報解禁となった7日、闇バイトがヒグマに襲われるという内容が、「今ここで聞いた話だけでめちゃくちゃ面白そう」「想像が追いつかないw」などとSNSで話題になっている。【写真】このポスタービジュアルが楽しみでしかない！鈴木福主演『ヒグマ!!』ビジュアル本作は、『ミスミソウ』や『許された子どもたち』な