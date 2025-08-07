俳優の松下洸平が7日、都内で開催された映画『遠い山なみの光』完成披露舞台挨拶に、広瀬すず、二階堂ふみ、吉田羊、三浦友和、石川慶監督と共に出席。松下は7月27日に結婚を発表して以降、初の公の場となった。【写真】夫婦役を演じた広瀬すず＆松下洸平本作は、1989年にイギリス最高の文学賞であるブッカー賞、2017年にノーベル文学賞を受賞し、二つの世紀を代表する小説家となったカズオ・イシグロの長編デビュー作である同