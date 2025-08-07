◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―３阪神（７日・バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督が、今季５敗目を喫したドラフト１位・伊原（ＮＴＴ西日本）に関して言及した。２５歳の誕生日を迎えたマウンドでプロ初ボーク、プロ初被弾、プロワースト５失点（自責点２）。自身４連敗と壁にぶつかっている。指揮官は「やっぱり新人なので、少し疲れもあると思う」と現状を分析。「とにかく１年（戦うこと）が初めてですから。振り返らず