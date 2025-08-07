◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―３阪神（７日・バンテリンＤ）阪神・伊原陵人投手が４回６安打５失点で５敗目を喫した。この日が２５歳のバースデー。初回は１死三塁から内野ゴロの間に、先制点を献上した。２回にはチェイビスにソロを被弾し、３回は田中、ボスラーに適時打を浴びるなど一挙３点を失った。６月８日・オリックス戦（甲子園）以来、白星から遠ざかり「最近、続いているので」と、がっくり。２５歳の誕生日に初